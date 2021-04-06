Çocuklar Gençlik Merkezinde eğitim alıyor!

Afrin’de Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün destekleriyle yapılan Gençlik Merkezi’ni ziyaret ettik.

Savaşta ailelerini kaybeden ve hiçbir şeyin farkında olmayan küçük çocuklar orada eğitimler alarak hayata tutunmaya çalışıyor.

Resim ve gitar gibi birçok kurslarda eğitim alan minikler hayata daha farklı bakıyor.

Genç sporculara spor malzemeleri yardımlarına ulaştıran heyette yer alan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Şahin Hopur, Serbest Stil Avrupa ve Dünya Güreş Şampiyonu Harun Doğan, Onikişubat Muhtarlar Derneği Başkanı Ramazan Gürbak ve Aksu Haber Ekibi olarak çocukların neşesine ortak olduk.

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Şahin Hopur “bu bölgede ziyarette bulunmak küçük çocuklarımızın neşesine ortak olmak bizleri çok mutlu etti” dedi.