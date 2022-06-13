Çok özel lezzetler ekranlara taşındı!
Akdeniz Store'un Katkılarıyla, Gökhan Büyükdereli’nin hazırlayıp sunduğu Lezzet durakları programında bu hafta Özgünler Yaprak Döner’de çekilen bölüm izleyiciyle buluştu.
KAHRAMANMARAŞ 13.06.2022, 11:07 13.06.2022, 16:10
İş İnsanı İlker Apaydın ve Mehmet Güler’in kahraman kente kazandırdığı Özgünler Yaprak Döner’de yapılan özel lezzetler ekranlara taşındı.
Programda sunucu Büyükdereli yapılan lezzetleri değerlendirirken Özgünler Yaprak Döner İşletmecisi Mehmet Güler, verilen hizmetler hakkında bilgi verdi.
İş İnsanı İlker Apaydın’da tüm vatandaşları Özgünler Yaprak Döner’e davet etti.
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