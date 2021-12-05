Çok özel lezzetler izleyicilerle paylaşıldı!
Mutfak kültürü açısından zengin bir kent olan Kahramanmaraş’ta, Gökhan Büyükdereli’nin sunumu ile lezzetin durakları ekranlarınıza gelmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 05.12.2021, 12:46 05.12.2021, 17:41
Her cumartesi seyircisiyle buluşan program, Lezzet Durakları’nda bu hafta MADO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Okulunda yapılan çok özel lezzetler izleyicilerle paylaşıldı.
Burada, Uygulama Okulunun şefleri ve öğrencileri yerel mutfak kültüründen dünya mutfağına kadar uzanan yemek ve tatlılar yaparak Gökhan Büyükdereli’ye tattırdılar.
Namaz Vakti 05 Aralık 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|15
|24
|6. Galatasaray
|15
|23
|7. Başakşehir
|14
|22
|8. Karagümrük
|14
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Kayserispor
|15
|19
|13. Altay
|15
|18
|14. Antalyaspor
|15
|18
|15. Gaziantep FK
|14
|18
|16. Giresunspor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Erzurumspor
|13
|28
|2. Ümraniye
|14
|27
|3. Ankaragücü
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Tuzlaspor
|13
|21
|7. İstanbulspor
|14
|20
|8. Kocaelispor
|14
|20
|9. Gençlerbirliği
|14
|20
|10. Boluspor
|14
|19
|11. Samsunspor
|13
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|13
|17
|14. Manisa FK
|15
|17
|15. Denizlispor
|13
|15
|16. Bursaspor
|13
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Arsenal
|14
|23
|6. Tottenham
|13
|22
|7. M. United
|14
|21
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Leicester City
|14
|19
|11. Crystal Palace
|14
|16
|12. Brentford
|14
|16
|13. Aston Villa
|14
|16
|14. Southampton
|15
|16
|15. Everton
|14
|15
|16. Leeds United
|14
|15
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|15
|23
|8. Athletic Bilbao
|15
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Mallorca
|16
|19
|13. Villarreal
|15
|16
|14. Celta de Vigo
|15
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Deportivo Alaves
|15
|14
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7