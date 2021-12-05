Her cumartesi seyircisiyle buluşan program, Lezzet Durakları’nda bu hafta MADO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Okulunda yapılan çok özel lezzetler izleyicilerle paylaşıldı.

Burada, Uygulama Okulunun şefleri ve öğrencileri yerel mutfak kültüründen dünya mutfağına kadar uzanan yemek ve tatlılar yaparak Gökhan Büyükdereli’ye tattırdılar.