Cuma Güler yeniden başkan seçildi!

Başkanlık seçiminde oy kullanan Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bayraktar, “güven tazeleyen Cuma başkanıma başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Attarlar esnafına, verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Güler, “Sevgili üyelerim bizlere güvenerek bu görevi layık görüp, vermiş olduğunuz başkanlık görevini sizlere yakışır bir şekilde yapmanın gayreti içinde olacağım” dedi.