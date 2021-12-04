Cumartesi pazarında sakinlik hakimdi!
Kış mevye ve sebzelerinin tezgahlar yerini almasıyla birlikte Hafta sonunu Fırsat Bilen Vatandaşlar Soluğu Cumartesi Pazarında Aldı.
KAHRAMANMARAŞ 04.12.2021, 14:15 04.12.2021, 15:41
Vatandaşlar fiyatların pahalı olmasından şikâyet ederken, pazarcı esnafı ise geçen haftaya göre fiyatların uygun olduğunu söylüyor
Her hafta yoğun olan Cumartesi pazarında bu hafta ise beklenen yoğunluk yaşanmadı.
Namaz Vakti 04 Aralık 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|15
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|14
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Antalyaspor
|14
|18
|13. Gaziantep FK
|14
|18
|14. Altay
|14
|17
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Erzurumspor
|13
|28
|2. Ümraniye
|13
|27
|3. Ankaragücü
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. İstanbulspor
|14
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Gençlerbirliği
|14
|20
|10. Samsunspor
|13
|19
|11. Adanaspor
|14
|18
|12. Menemenspor
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|14
|33
|2. Man City
|14
|32
|3. Liverpool
|14
|31
|4. West Ham
|14
|24
|5. Arsenal
|14
|23
|6. Tottenham
|13
|22
|7. M. United
|14
|21
|8. Wolverhampton
|14
|21
|9. Brighton
|14
|19
|10. Leicester City
|14
|19
|11. Crystal Palace
|14
|16
|12. Brentford
|14
|16
|13. Aston Villa
|14
|16
|14. Everton
|14
|15
|15. Leeds United
|14
|15
|16. Southampton
|14
|15
|17. Watford
|14
|13
|18. Burnley
|13
|10
|19. Norwich City
|14
|10
|20. Newcastle
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|36
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|15
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Deportivo Alaves
|15
|14
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7