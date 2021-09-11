Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran şiir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 81 ilinden gelen gençlerle buluşmasında, yıllar önce annesi Tenzile Erdoğan’a okuduğu şiiri duyunca gözyaşlarını tutamadı.
KAHRAMANMARAŞ 11.09.2021, 11:50
Kahramanmaraş’a ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde, Türkiye’nin 81 ilinden gelen gençlerle bir araya geldi.
Gençlerle sohbet programı sırasında Erdoğan’a kendisinin yıllar önce seslendirdiği Yedigüzel adamdan biri olan Erdem Bayazıt'ın şiirini dinletildi.
Annesi Tenzile Erdoğan’a hitaben okuduğu şiiri, yıllar sonra Yedigüzel Adam’ın memleketinde dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı.
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