Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlı siyam ikizleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere Kahramanmaraş'a gitti.

Erdoğan, havalimanında kendisini karşılayanlarla selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) öğrenim gören siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile görüştü.