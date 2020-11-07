Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlı siyam ikizleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde okuyan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile görüştü.
KAHRAMANMARAŞ 07.11.2020, 15:14 07.11.2020, 15:49
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere Kahramanmaraş'a gitti.
Erdoğan, havalimanında kendisini karşılayanlarla selamlaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) öğrenim gören siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile görüştü.
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