Cumhuriyet Bayramı resepsiyonla taçlandı!

Kahramanmaraş'ta, Cumhuriyet'in ilanının 98. yılı dolayısıyla Kahramanmaraş Fuar Merkezi içerisindeki özel bir mekânda Cumhuriyet resepsiyonu düzenlendi.

Resepsiyona protokol üyelerinin yanı sıra şehit yakını ve gaziler ile akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Mehmet Emin Terzioğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, salonu gezerek resepsiyona katılan davetlilerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çekildi.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen resepsiyonda konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, “cumhuriyetimizi gelecek nesillere emanet etmek için çalışıyoruz.” dedi.

Cumhuriyet Resepsiyonuna; Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Garnizon Komutanı Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, MÜSİAD Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, KASİAD Başkanı Mikail Utlu ile çok sayıda davetli katılım gösterdi.