Dengesini kaybedip balkondan düştü!
Kahramanmaraş’ta bir vatandaşın evinin balkonundan kafa üstü yere düşme an güvenlik kameralarına yansıdı.
KAHRAMANMARAŞ 17.04.2021, 14:39 17.04.2021, 15:06
İsmi öğrenilemeyen vatandaş ikametin birinci katındaki balkonunun demir korkuluklarında otururken bir anda dengesini kaybederek kafa üstü asfalt zemine düştü.
Vatandaşın yere düşmesinin ardından yakınları yanına inerek müdahale ederken yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bir süre kendine gelemeyen vatandaş ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Ayağının kırık olduğu öğrenilen vatandaşın hastanadeki müdahalesinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.
Haber – Emre Ataç
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