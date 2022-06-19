Doğa’da mezuniyet coşkusu!
Kahramanmaraş’ta başarılarıyla önde gelen eğitim kurumlarından Doğa Koleji’nde; ilkokul, ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri, düzenlenen törenle mezuniyet coşkusunu yaşadılar.
KAHRAMANMARAŞ 19.06.2022, 14:02 19.06.2022, 14:12
Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, akademik ve sosyal alanlarda başarılı nesiller yetiştiren Doğa Koleji Kahramanmaraş kampüsündeki mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.
Okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde, öğrenciler çeşitli gösteriler sunarken velileri duygu dolu anlar yaşadı.
Kahramanmaraş Doğa Koleji Matematik Öğretmeni Kevser Karagedik, çocuklarımızın mezuniyet sevincine ortak olduk” dedi.
Kahramanmaraş Doğa Koleji Kampüs Müdürü Meliha Kekilli, “öğrencileri mezun etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.
Programın sonunda okul birincisi yaş kütüğüne künye koyarak, mezunlar keplerini havaya attı.
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