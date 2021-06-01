Doğal ortamda huzurlu vakit geçirmek isteyenlerin adresi!

Pazartesi gününden itibaren kapılarını açacak olan Cevizli Park’ta, sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uygun hizmet vereceği bildirildi.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Kahramanmaraş’a kazandırdığı Cevizli Park, yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak hizmete başlıyor. Pandemi de normalleşme kararlarıyla hizmete başlayacak olan Cevizli Park, 07.06.2021 Pazartesi günü kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Pınarbaşı mahallemizde hizmete sunduğumuz Cevizli Parkımız, vatandaşlarımızın da yoğun ilgisiyle çok sevildi. Pandemi kurallarında imkân verdiği ölçüde bu yılda vatandaşlarımıza hizmet verecek olan parkımız sezonu açıyor. Pazartesi gününden itibaren saat 12.00 ile 21.00’e kadar vatandaşlarımız cevizli parkımızdan istifade edebilecekler. Vatandaşlarımız bu doğal ortamda aileleriyle birlikte huzurlu bir vakit geçirebilirler. Arkadaşlarımız pandemi kuralları doğrultusunda gerekli tedbirleri aldılar. Devletimizin ortaya koyduğu tüm tedbirleri harfiyen uygulayacaklar. Vatandaşlarımızın da bu konuda daha duyarlı olmasını buradan rica ediyoruz.”