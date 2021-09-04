Dönüş yoluna geçen gurbetçiler yöresel ürünlere rağbet gösteriyor

Özellikle tarihi Kapalı Çarşı’daki esnaflardan alışveriş yapan gurbetçiler esnaflara can suyu oldu.

Kuruluk başta olmak üzere kuruyemiş çeşitleri, pestil, samsa, sucuk, pul biber ve salça gibi ürünleri satın alan gurbetçilerin yöresel ürünleri toplu halde alması esnafın da yüzünü güldürdü.

Bu sezon işlerin çok yoğun olduğunu ifade eden esnaflar, “Gurbetçilerin tercihi yöresel ürünler oldu”dedi.