Dostozan için anma etkinliği düzenlendi!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehrin önemli şair ve ozanlarından “Dostozan” adıyla eserler bırakan Hanifi Sarıyıldız için anma etkinliği düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 25.12.2021, 16:44 25.12.2021, 18:17
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte Dostozan’ın oğlu Atilla Sarıyıldız, babasının yaşantısı hakkında bilgiler verdi.
Araştırmacı Yazar Serdar Yakar Dostozan’ı kendi bakış açısıyla değerlendirdi.
Eğitimci Yazar Ramazan Avcı Dostozan’ın en sevilen şiirlerini paylaştı.
Karaozan Eshabil Karademir Dostozan’ın küsüp darılmanın ne alemi var adlı şiirini seslendirdi.
Hanifi Yılmaz Dostozan’ın Asker’e Mektup adlı şiirini seslendirdi.
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