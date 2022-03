Down sendromlu öğrenciler sahnenin tozunu attırdı

Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği ve Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla anlamlı bir çalışmaya imza attı. Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını sağlamak ve özgüvenlerini yerine getirip hayata daha da sıkı tutunmalarının hedeflendiği proje kapsamında down sendromlu öğrenciler özel eğitmenler eşliğinde sanatla buluştu. Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören down sendromlu minikler, ‘Sanat Gösterisi’ adı altında düzenlenen etkinlikte hem tiyatro oyunu sergiledi hem de söylediği şarkılarla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen gösteriye aileler ve destekçiler yoğun ilgi gösterdi.

“Çok güzel bir ekiple karşınızdayız”

Gösterinin açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Mahçiçek Yerhan, “Bu programın şöyle bir güzelliği var; 2014 yılında kurduğumuz derneğimizin artık çocuklarımızın eğitim alabileceği, sanat etkinliklerini gerçekleştirebileceği, spor faaliyetlerinde yer alabileceği bir yaşam merkezi var. Bu sene okulumuzun öğrencilerinin ve öğretmenlerinin hazırladığı programı sizlerle buluşturmuş olacağız. O yüzden bu program bizler için çok anlamlı. Daha önce küçücük bir grupken, bugün artık salonlara sığmıyoruz. Ailelerimiz, öğrencilerimiz, destekçilerimiz, çocuklarımız hep birlikte bu sahneyi hazırlayanlar olarak, çok güzel bir ekiple karşınızdayız” dedi.

“Eğitim sorunlarımızı el ele verirsek aşabiliriz”

Dernek faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler veren Yerhan, “Derneğimiz, en büyük hayalimiz olan iş koçluğu programını genç ve yetişkin down sendromlu öğrencilerimizin istihdamda yer alabilmeleri adına bu sene başlattık. İki iş koçumuzla birlikte evlatlarımızın gelecek kaygısını bir tarafa bırakabildiğimizi düşünüyorum. Hepimizin en önemli hedefi de buydu. Onları iş yaşamında çalışabilen, bağımsız gençler olarak gördükçe bu endişemiz hafifleyecek. Hepimizin eğitimle ilgili çok ciddi sorunları var, bu sorunları el ele verirsek aşabileceğimizi düşünüyorum. Üniversitemizle birlikte başlattığımız çok önemli bir projemiz var. İnşallah bundan sonra ilkokul 1’nci sınıfa başlayan çocuklarımıza sınıf öğretmenliği bölümünü okuyan öğrencilerimiz destek öğretmen olarak refakat edecekler. Oldukça zor bir süreçte onların yanında olacaklar. Görev alan öğretim görevlilerimiz nezdinde kıymetli rektörümüze teşekkür ediyorum. Güzel Sanatlar Fakültemizin açık sahne müzik topluluğu çok uzun ve güzel bir hazırlık süreci tamamladılar öğrencilerimizle birlikte. Aynı zamanda Aysel Çalık Ortaokulu öğrencileri çocuklarımızla beraber çalıştılar. Şunu gördük; demek ki toplumda her alanda yan yana olma mesajını istersek, fırsat bulursak başarabiliyoruz. İnşallah bu örneklerin toplumun her alanında çoğalmasını ve artmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Onikişubat Belediyesi olarak eğitim faaliyetlerine öncelik veriyoruz”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise konuşmasında Onikişubat Belediyesi’nin eğitim yatırımlarına önem verdiğini belirterek, 2 rehabilitasyon merkezini ilçeye kazandırdıklarını söyledi. Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin inşa sürecini anlatan Başkan Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi, fiziki çalışmalarının çok ötesinde eğitim faaliyetlerine öncelik veriyor. Bu bağlamda Onikişubat Belediyesi olarak 7 tane okul yaptık, yurduyla beraber ama 2 tane de

rehabilitasyon merkezi yaptık. Bunlar da bizim için çok değerliydi doğrusu. O rehabilitasyon merkezlerinden birini yaptık, içinde 6 tane binası vardı. Her bir binanın ayrı bir fonksiyonu vardı. Orayı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza devrettik. Sonra ikinci projemize başladık ama eğer niyet halis ise cenab-ı Hak arkadan bir vesile gönderiyor. Rahmetli milletvekilimiz Ali Topçuoğlu aradı beni bir gün, dedi ki, ‘Hanefi bey bizim bir amcaoğlu var, sağlık ocağı yapmak istiyor, ona yer gösterebilir misiniz’ dedi. Ben de rahmetliye, ‘Sen o arkadaşı bize yönlendir’ dedim. Ama biz bu arada down sendromlu çocuklarımız için projeye başlıyoruz yani. Ali beyin dediği arkadaş 15 dakika sonra bizi aradı, ben ona ‘sağlık ocağını herkes yapıyor, böyle özel bir okulumuz var, gelin bunu beraber yapalım sizinle’ dedim. Alper bey, ‘bana projeyi gönderin, bakayım’ dedi. 15 gün sonra bizi aradı, ‘bu projeyi ben yapacağım’ dedi. Belediyemizin de içerine katkılarıyla yaptı çok şükür. Buradan onlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Otizmli çocuklarımız için bir proje yapacağız”

Türkiye’nin en güzel ve en donanımlı down sendromlular rehabilitasyon merkezini yaptıklarını belirten Başkan Mahçiçek, otizmli bireyler için de bir müjde verdi. Mahçiçek, “Açılışına da bir zengin arkadaşımız daha geldi, şimdi de bir projemiz daha var. Hazine’den yerini aldık, otizmli çocuklarımız için bir proje yapacağız. Orayı da o arkadaşımız finanse edecek. Bir taraftan engelliler, bir taraftan down sendromlular, bir taraftan da otizmli çocuklarımız için, toplamnda üç tane rehabilitasyon merkezimiz olacak. Kahramanmaraş’ımızın bu alandaki eksikliğini böylelikle gidermiş olacağız. Sizin gibi aileler bizim için çok değerli, bu çocuklara bakmak kolay değil, allah sizlerden razı olsun. Sizler güzel insanlarsınız ama çocuklarımız da emin olun ki sizler kadar bizim de evlatlarımız. Sizlere gönülden, yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

KSÜ Rektörü Niyazi Can’da yaptığı konuşmada, üniversite olarak anlamlı bir programa ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti belirterek, down sendromlu bireyler için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Programda, Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ayşe Yiğiter de selamlama konuşması yaparak, duygularını paylaştı.

Konuşmaların ardından down sendromlu öğrencilerin sahne gösterilerine geçildi. İlk olarak tiyatro oyununu sahneye taşıyan down sendromlu minikler, ardından söylediği şarkılarla adeta kulakların pasını sildi.