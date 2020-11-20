Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay: ''Yedikuyalar bölgesi önemli bir turizm merkezi''

Uzun yılar Kahramanmaraş’ın saklı değerleri arasında yer alan Yedikuyular bölgesi, Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Kar Festivalleri ile Türkiye’nin gündemine gelmişti. Eşsiz doğası, kış sporlarına olan uygunluğu ile cazibe merkezi olmaya aday Yedikuyular bölgesi, Dulkadiroğlu Belediyesi’nin girişimleriyle adeta yeniden şekillendi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin tesisleşme çalışmalarıyla kayak merkezine kavuşan Yedikuyular, yeni yatırımlarla zenginleşmeye devam ediyor.

Dulkadiroğlu İlçesi’nin kış turizminde bölgede söz sahibi olması adına atılan çalışmalar devam ederken, yeni sezonun habercisi ilk kar Yedikuyular’a düştü.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Yedikuyalar bölgesinin önemli bir turizm merkezi olduğunu kaydetti. Gelecekte bu önemin daha da artacağını dile getiren Başkan Okay, burada oluşacak pastadan tüm şehrin faydalanacağının da altını çizdi.

Başkan Okay, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü: “İlçemizin gelişmesi, kalkınması ve zenginleşmesi adına birçok proje yaptık. Bu kapsamda turizm pastasından pay alabilmek için yapılması gerekenleri ortaya koyduk. Yerli ve yabancı turisti Kahramanmaraş’a çekme adına birçok girişimde bulunduk. Bunlardan bir tanesi de kış turizmiydi. Göreve geldiğimizde Yedikuyular bölgesinin potansiyelini gördük ve buranın tanıtılması adına çalışma başlattık. Bölgede kar festivalleri düzenleyerek Yedukuyular’ın tanıtılmasına katkı sağladık. Bölgeyi önce Kahramanmaraş’ın gündemine, sonra da Türkiye’nin gündemine taşıdık. Bu potansiyeli fark eden Büyükşehir Belediyemiz çok önemli yatırımlara imza attı. Yine aynı şekilde bizler de o bölgede çeşitli çalışmalar yaptık. Bugün yaz aylarında şehir merkezinde tarihi dokuyla nasıl turist çekiyorsak, kış aylarında da bu bölgemizin sayesinde Kahramanmaraş’a yerli ve yabancı turist çekeceğiz. Bu önemli bölgemize düşen ilk kar da bu nedenle bizler için son derece önemlidir. Kış sezonun habercisi olan bu karın tüm şehrimize bereket getirmesini diliyorum.”