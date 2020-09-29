Dulkadiroğlu heyecan parkta heyecan devam ediyor

Heyecan arayanların adresi Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan ‘heyecan bahçesi’ oldu.

KAHRAMANMARAŞ 29.09.2020, 17:44
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Dulkadiroğlu heyecan parkta heyecan devam ediyor

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Yeşiltepe Mahallesinde hizmete açtığı heyecan bahçesi gençler tarafında en çok tercih edilen mekan haline geldi.

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafında Kahramanmaraş’a kazandırılan Heyecan bahçesi, doğa ve heyecan arayanların adresi olmaya devam ediyor.



Eşsiz doğal güzellikleri, piknik alanlarıyla, heyecan bahçesini cazibe merkezi haline getirirken, atlama kulesi gibi çeşitli heyecan aktivitelerde heyecan bahçesine değer katıyor.

Haber: Gökhan Çalı

 

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