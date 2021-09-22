Dulkadiroğlu İlkokulu kütüphanesi açıldı!

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yeni eğitim öğretim yılında faaliyete geçen Dulkadiroğlu İlkokulu kütüphanesinin açılışı yapıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı başta olmak üzere Kahramanmaraş Barosunun büyük destekleri ile oluşturulan kütüphanede binlerce kitap öğrenci ve velilerin hizmetine açıldı.

Düzenlenen açılış törenine Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve davetliler katılım sağladı.

Açılış sonrası kütüphane gezi yapılarak verilen emekler yerinde gözlemlendi.

Dulkadiroğlu İlkokulu Müdürü Selim Kumak yaptığı açıklamada bu kütüphaneyi hem öğrenci hem de veliler için oluşturduklarına dikkat çekti.