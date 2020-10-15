Dulkadiroğlu Öz Meda Petrol hizmet vermeye başladı!
Dulkadiroğlu Öz Meda Petrol yeni yerinde yenilenerek vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
KAHRAMANMARAŞ 15.10.2020, 17:42 15.10.2020, 19:36
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Vatandaşlara yenilenerek hizmet veren Dulkadiroğlu Öz Meda Petrol vatandaşlara kampanya yapmaya devam ediyor.
Her perşembe halk günü kampanyası başlatan Dulkadiroğlu Öz Meda Petrol daha farklı kampanyalarla akaryakıt fiyatlarında indirim yaparak vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.
Aksu habere açıklamalarda bulunan Dulkadiroğlu Öz Meda Petrol Müdürü Veysel Dikme daha farklı kampanyalar yaparak hizmet vermeye devam edeceğiz dedi.
HABER – EMRE ATAÇ
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