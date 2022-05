Dulkadiroğlu’nda metruk binalar yıkılıyor

Ekipler, İsa Divanlı mahallesinde tespit edilen metruk binayı kontrollü bir şekilde yıktı. Dulkadiroğlu Belediyesi, kamu güvenliği açısından tehlike oluşturan yapılar ile ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda tespit edilen metruk binalar ile ilgili işlem yapan Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, yıkım çalışması yaptı. İsa Divanlı mahallesinde bulunan metruk bir binada yıkım çalışması gerçekleştiren ekipler, vatandaşların güvenliği ve mahallenin huzuru için bu çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Okay, şunları kaydetti: “Vatandaşlarımızın can güvenliği ve huzuru açısından önemli gördüğümüz metruk binalar konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar birçok kullanıma elverişsiz binayı yıkarak alanını temizledik. Bu hususta gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Ekiplerimizin tespitleri doğrultusunda gerekli incelemeler yapılarak bu çalışmalar yürütülmektedir. Burada amaç başta da belirttiğim üzere vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğidir. Son olarak İsa Divanlı mahallemizde bu çalışmayı yaptık. Ekiplerimiz belirledikleri yerlerle ilgili de çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürmektedir.”