Dulkadiroğlu’ndan acil durumlara müdahale

Kahramanmaraş genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, Dulkadiroğlu’nda da hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşların özellikle ulaşım noktasında sorun yaşamaması adına gece gündüz çalışma yapan Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 112 ekipleriyle de koordineli çalıştı. İlçe genelinde toplamda 34 acil hastaya ulaşmakta zorluk yaşayan 112 ekipleri, Dulkadiroğlu Belediyesi’nin titiz çalışmalarıyla hastalara ulaştı. Yer yer iş makinalarıyla taşınan hastalar, ulaşımın normale döndüğü alanlarda 112 ekiplerine teslim edilerek hastaneye ulaştırıldı. Yapılan kurtarma çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Tüm yurtta olduğu gibi şehrimizde de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu noktada vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ilk günden bu yana gerekli tüm çalışmaları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Özellikle ulaşım noktasında ekiplerimiz gece gündüz çalışmayı sürdürüyor. Bu çalışmalar arasında acil müdahalelerimiz de olmaktadır. Özellikle 112 ekiplerinin ulaşamadığı noktalara ekiplerimiz ulaşarak acil hastaların hastaneye ulaşmasında büyük katkı sağladı. Bazı noktalarda iş makinalarımız hastanın bulunduğu konuma kadar 112 ekiplerine eşlik etti. Belli noktalarda ise hastalar iş makinalarıyla 112 ekiplerine kadar taşındı. Vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve güveni için bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önemli olan insan hayatıdır. Bu noktada çalışmalarımıza öncelik vermeyi sürdüreceğiz.”