Dulkadiroğlu’ndan Anadolu Masal Odası projesine destek

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile konuyla ilgili protokol imzalayan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, projenin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ile Miras Müzesi’nde protokol imzalayan Başkan Okay, müze içerisinde yer alan masal odasının Kahramanmaraşlı öğrencilere daha aktif hizmet edeceğini dile getirdi. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı öğrenci kardeşlerimize yönelik projelerimiz devam ediyor. Kültürel Miras Müzemiz içerisinde yer alan masal odamızı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte daha aktif kullanma kararı aldık. Türkiye genelinde uygulanan bir proje kapsamında masal odamız Anadolu Masal Odası olarak faaliyet gösterecek. Şehrimizde bulunan tüm okullarımız bu alandan istifade edecekler. Ben projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun.” Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz’da Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a projeye desteklerinden dolayı teşekkür etti.