Dulkadiroğlundan gençlere dikiş nakış kursu

Kahramanmaraş’ın en büyük gençlik merkezi olma özelliği taşıyan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, yoğun sosyal faaliyetlerini ve kurslarını devam ettiriyor. Müzik ve enstrüman kurslarının ardından yoğun ilgi gören dikiş nakış kurslarını yeniden açan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, Tel Kırma, Kaneviçe, Basit Nakış İğneleri, Çin İğnesi, Makinede Maraş İşi, Türk İşi ve Hesap İşi kurslarına kayıtlarını sürdürüyor. Gençlik merkezinin faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlerin talepleri doğrultusunda kurs faaliyetleri gerçekleştirildiğini hatırlattı. Daha önce dikiş nakış kursu düzenlendiğini aktaran Başkan Okay, bu kursa gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla dikiş nakış kurslarını yeniden yaptıklarını söyledi. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Bölgemizin en büyük gençlik merkezini ilçemize kazandırdık ve içerisini çok çeşitli aktivitelerle doldurduk. Genç kardeşlerimiz burada bir çok aktivite ve sosyal faaliyetle vakit geçirebilmekte. Hem onların eğitimlerine katkı sağlıyoruz, hem de geniş bir sosyal aktivite imkanı sunuyoruz. Kahramanmaraş’ımıza bu alanda hizmet vermek son derece önemlidir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi önemsiyoruz. Onlara bir çok alanda hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Şuanda gençlik merkezimiz öğrenci kabulünü sürdürüyor. Ben genç kardeşlerimize kurslarında başarılar diliyorum.”