Dulkadiroğlu’ndan yeni sanayi sitesinde yol çalışması

Ekipler, kısa sürede çalışmaları tamamlayarak yeni sanayi sitesinin yollarını trafiğe açmayı planlıyor. Ulaşım konusunda bu yaz yoğun bir çalışma ortaya koyan Dulkadiroğlu Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi’nde de çalışmalarını hızla sürdürüyor. Küçük Sanayi Sitesi’nin büyütülmesi projesi kapsamında inşa edilen iş yerlerine ulaşımı sağlayacak yolların yapımı için çalışmalara başlayan Dulkadiroğlu Belediyesi, bu çalışmaları kısa sürede tamamlayarak yolları hizmete açmayı planlıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Sanayi esnafımızı sık sık ziyaret ediyoruz. Yeni sanayi alanıyla ilgili taleplerini bizlere iletiyorlar. Onların ekonomiye olan katkıları malumunuz. Bizlerde her fırsatta onların yanında olduğumuzu dile getiriyoruz. Özellikle yeni sanayi alanıyla alakalı hem bizim hem de büyükşehir belediyemizin çok önemli çalışmaları var. Biz bu çalışmalara hız verdik. İnşallah yeni açılan bu yollarla birlikte sanayi çarkımıza bir dişli daha eklemiş olacağız. Ben esnafımıza ve şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”