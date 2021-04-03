2 Nisan, tüm dünyada otizm konusunda farkındalık yaratarak otizmden kaynaklanan sorunlara çözümler yaratmak amacıyla, 2008 yılında birleşmiş milletler tarafından “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edildi.

“Dünya Otizm Farkındalık Günü” dolayısıyla Otizmli Çocuklar Eğitim ve Spor Derneği Başkanı Özlem Özcan otizme dikkat çekerek çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı.