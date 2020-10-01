Dünya Yaşlılar Günü, her yıl 1 Ekim tarihinde kutlanıyor
İnsanların yaşlı sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla Dünya Yaşlılar Günü, her yıl 1 Ekim tarihinde kutlanıyor. Bizde Kahramanmaraş halkına gençliğin kıymetini sorduk.
KAHRAMANMARAŞ 01.10.2020, 18:13 01.10.2020, 19:57
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Doğum oranlarının düşmesi ve teknolojik gelişmelerin sağlık hizmetlerinde etkili kullanımı, bilinçli beslenme ve hareketli yaşam, ortalama yaşam beklentisinin uzamasına ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının artmasına olanak sağlamıştır.
Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla tüm dünyada 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü olarak anılmaktadır.
Bizde Aksu Haber olarak Kahramanmaraş halkına gençliğin kıymetini sorduk. İşte cevaplar…
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|P
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|4
|9
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|3
|7
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|7
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|6
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|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|4
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
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|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
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|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
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|6
|7. Leeds United
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|6
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|4
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|4
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|3
|4
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|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
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|3
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|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
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|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Getafe
|3
|7
|2. Valencia
|4
|7
|3. Real Madrid
|3
|7
|4. Villarreal
|4
|7
|5. Barcelona
|2
|6
|6. Sevilla
|2
|6
|7. Real Betis
|4
|6
|8. Cádiz
|4
|6
|9. Granada
|3
|6
|10. Real Sociedad
|4
|5
|11. Celta de Vigo
|4
|5
|12. Atletico Madrid
|2
|4
|13. Levante
|3
|3
|14. Osasuna
|3
|3
|15. Athletic Bilbao
|3
|3
|16. Huesca
|4
|3
|17. Elche
|2
|3
|18. Real Valladolid
|4
|2
|19. Eibar
|4
|1
|20. Deportivo Alaves
|4
|1