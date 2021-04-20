Dünyaca ünlü şefler Bahtiyar Yokuşu’nda!

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Kahramanmaraş’ın turizmini canlandırmak amacıyla ortaya koyduğu Bahtiyar Yokuşu Projesi, ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Bir dizi ziyaret ve program için Kahramanmaraş’a gelen ünlü şefler Cüneyt Asan ve Adnan Şahin’de restorasyonu tamamlanan konaklara hayran kaldıklarını söyledi.

Bahtiyar Yokuşu projeli ile ilgili konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bu tür ziyaretlerin amaçlarına ulaştıklarını gösterdiğini belirtti. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Dulkadiroğlu Belediyesi olarak şehrimizin ve ilçemizin turizm potansiyelini göz önüne alarak projeler geliştirdik. Bu projelerin başında da tarihi yapıların restorasyonu gelmektedir. Bu kapsamda ilçemizde bulunan konakları restore ederek turizmin hizmetine sunuyoruz. Bahtiyar Yokuşu projemizde bu projelerden bir tanesidir. Ziyarete açılan ilk etap çalışmasına olan ilgiden son derece memnunuz. Şehrimizi ziyaret eden vatandaşlarımızın gezeceği ve adeta şehrin tarihini yeniden yaşayacağı güzel bir alanı burada oluşturduk. Vatandaşlarımızın ve değerli misafirlerimizin bu güzel alanı ziyaret etmeleri bizleri son derece memnun etmektedir. İnşallah ikinci ve üçüncü etap çalışmalarımızda tamamlanarak hizmete açılacaktır.”

Ünlü şeflerde Kahramanmaraş’a olan hayranlıklarını dile getirdi. Şehrin tarihi, kültürü ve özelliklede mutfak kültürüne olan hayranlıklarını dile getiren şefler, şehrin önemli bir kültür mozaiği olduğunu vurguladı.

Ziyarete Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal’da katıldı.