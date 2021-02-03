Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri Kahramanmaraş'ta görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) ‘kırmızı’ listesinde bulunan Arap Tavşanı, Onikişubat İlçesi Keş Dağı’nın yamaçlarında gezintiye çıkan 3 kişi tarafından bulundu. İlk etapta ne olduğunu anlamayan 3 arkadaş, uzun kulakları, kanguru gibi arka ayakları, fare gibi gövdesi olan Arap Tavşanını cep telefonu karamasıyla görüntüledi. Fark edilmesi çok zor olan Arap Tavşanının, 350 ila 2 bin 600 rakımlı alanlarda yaşamadığı biliniyor.