Ebru GÜL Güzellik Salonunu düzenlenen törenle hizmete açıldı
Vatandaşların sağlığına, güzelliğine ve estetiğine değer katan Ebru GÜL Güzellik salonu hizmete açıldı.
KAHRAMANMARAŞ 27.03.2022, 14:54 27.03.2022, 16:57
Uygun fiyatlarıyla ve güler yüzlü kadrosuyla dikkat çeken Ebru GÜL Güzellik Salonu’nun açılışına onikişubat belediye başkanı Hanefi Mahçiçek ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.
Cilt bakımından bölgesel zayıflamaya bir çok hizmetin bir arada bulunduğu güzellik salonu vatandaşların yeni gözdesi olma yolunda hızla ilerliyor.
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