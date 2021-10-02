Eğitimci Yazar Mehmet Doboğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Eğitimci Yazar Mehmet Doboğlu, cuma günü geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 1956 yılında Kahramanmaraş’ta doğan Öğretmen, Eğitimci Yazar Mehmet Doboğlu’nun cenazesi sevenlerinin göz yaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze namazına Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Ak Parti Onikişubat ilçe Başkanı Mücahit Kara, önceki dönem Ak Parti il Başkanlarından Metin Doğan ve Ömer Oruç Bilal Debgici, Baro Başkanı Burak Gül,

ailesi ve sevenleri katıldı.

Bizler de Aksu TV ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.