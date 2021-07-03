Eğitimin Lider Aslanları Üniversite Yolunda…

Görkemli mezuniyet törenine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanifi Öksüz, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Gümüşer, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Nezihe Sinem Öksüz Dedebayraktar ile çok sayıda öğrenci ve velisi katılım sağladı.

Kürsü konuşması sonrası Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulunan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanifi Öksüz, mezun olan öğrecilere başarılar dileyerek velilerini tebrik etti.

KİPAŞ farkıyla üniversite sınavına giren öğrencilerden güzel derece beklediklerini belirten KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Nezihe Sinem Öksüz, öğrencileri mezun etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Daha sonra Fen Ve Anadolu Lisesinde dereceye giren öğrencilere plaketleri takdim edildi.

Fen ve Anadolu Lisesi Birincileri Mehmet Akbaş Eren ve Zeynep Barbudak yaş kütüğüne plaketlerini çaktı ve duygularını dile getirdi.

Daha sonra bayrak flama teslim töreni gerçekleştirildi ve öğrenciler topluca pasta keserek kep attılar.