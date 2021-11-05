Ekinözü’nde bir mahalle daha tarihinde ilk kez kaldırımla tanıştı
Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, gelecek sezon yapacakları asfalt çalışmaları için altyapı hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Öztürk Mahallesi’nde yapılan çalışmaları inceleyen Eker, mahallenin tarihinde ilk kez kaldırımla tanıştığını söyledi.
Yazdan kalma günleri fırsata çeviren Ekinözü Belediyesi, merkez Öztürk Mahallesine kaldırım kazandırarak gelecek yıl yapılacak asfalt çalışmasına hazırlık yapıyor.
Çalışmaları inceleyen Başkan Eker, mahallenin tarihinde ilk kez kaldırımla tanıştığını söyledi.
Belediye imkanlarının hizmet için seferber edildiğine değinen Eker: “21 mahalle 77 mezradan oluşan Ekinözü’nün geliştirilmesi adına planlamalar doğrultusunda hizmet yürütmeye çalışıyoruz. İlçemizdeki alt yapı çalışmalarına önem veriyoruz. Su şebekemizde sona yaklaşıldı. Elektrik hatları yer altına alınıyor. Ekinözü’nün geleceğe hazırlanması adına çok önemli çalışma yürütülüyor. Şu anki çalışma yaptığımız Öztürk Mahallesine kaldırım kazandırıyoruz. Önümüzdeki sezon asfalt yol yapmayı planlıyoruz, güneşli havayı fırsat bilerek kaldırımları yapıyoruz, alt yapısını tamamladıktan sonra da yeni sezonda asfalt ile kaplayacağız. Gayemiz halkımıza hizmet ederek, Ekinözü’nün gelişimini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.
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