Ekinözü’nde ulaşım ağı güçleniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Ekinözü ilçesi Ambar Mahallesinin girişinde yer alan ve ekonomik ömrü dolduğu için araç geçişlerinde aksaklıklara neden olan köprüde yıkım çalışmaları tamamlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla bölgeye 14 metre uzunluğa ve 7 metre genişliğe sahip daha modern ve dayanıklı yeni köprü kazandırılacak.

Mahallemizin İhtiyaçları Eksiksiz Karşılanıyor

Ambar Mahalle Muhtarı Salman Çullu çalışmalara ilişkin, “Mahallemizin başta yol olmak üzere diğer bütün ihtiyaçları Büyükşehir Belediyemiz tarafından eksiksiz olarak karşılanıyor. Çalışma gerçekleştirilen köprü artık kullanım ömrünü doldurmuştu ve geçişlerde aksaklıklara neden oluyordu. Araçların geçişi artık imkânsız hale gelmişti. Durumu Büyükşehir Belediyemize bildirdik. Sağ olsun onlarda mevcut köprüyü yıkıp yerine daha modern ve dayanaklı köprü inşa edecekler. Mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibine çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.