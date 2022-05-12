Ekinözü’nden Kahramanmaraş Tarihine Yolculuk

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Tarihe Yolculuk’ projesi devam ediyor. Proje kapsamında ikincisi gerçekleştirilen ziyaret programında Ekinözü Yunus Emre Ortaokulu, Ekinözü İlkokulu, Abdurrahim Karakoç İlkokulu, Kürtül Çamçukuru İlk ve Ortaokulu, Soysallı Enerji Sa İlk ve Ortaokulu ile Kabaktepe Çayobası İlk ve Ortaokulu’nda eğitim gören öğrenciler yer aldı. Program kapsamında Ekinözü’nden gelen öğretmen ve öğrenciler, Arkeoloji Müzesi, Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi, Tarihi Maraş Kalesi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’ni ziyaret etti. Programın devamında Arsan Center’da ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ adlı sinema filmini izleyen öğrenciler, gerçekleştirilen ziyaret programından dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Öğrencilerimizle Bir Araya Gelmeye Devam Edeceğiz

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, “Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Tarihe Yolculuk projemiz kapsamında bugün ikinci programımızı gerçekleştiriyoruz. Ziyaret programımız kapsamında Ekinözü’nden gelen ilk ve ortaokul öğrencilerimiz ve öğretmenleri misafirimiz oldu. Gerek maddi imkânsızlıklar gerekse de farklı sebeplerden dolayı şehrimizin tarihi mekânlarını ve müzelerini ziyaret edemeyen kırsal bölgelerde eğitim gören öğrencilerimize yönelik hayata geçirdiğimiz projemizin ilgi görmesi bizleri de son derece mutlu etti. İnşallah önümüzdeki süreçte de diğer ilçelerimizden öğrencilerimizi şehrimizde misafir edeceğiz” dedi.