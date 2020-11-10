Ekinözü’nün Çehresi Değişiyor

Büyükşehir Belediyesi, Ekinözü’nde başlattığı asfalt ve yaya yolu yapım çalışmalarında sona geldi. Vatandaşlar gerçekleştirilen hizmetlerden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

KAHRAMANMARAŞ 10.11.2020, 18:08
Ekinözü’nün Çehresi Değişiyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ekinözü’nde başlattığı çalışmalarda sona yaklaştı. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler şehrin en yoğun bölgesi olan İbni Sina Caddesi’ni yeniliyor. Daha önce altyapısı tamamlanan yaklaşık 6 kilometrelik güzergahta asfalt çalışmaları başlatılmıştı. Şimdi de bölge için yaya yolu ve refüj düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenen çalışmalarla yenilenecek cadde Ekinözü’ne çok yakışacak.

Yenilemede Sona Gelindi

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı Çevre ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Fatih Erbilen, “Ekinözü ilçemizde asfalt, parke ve bordür yenileme işlemlerini Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün talimatları doğrultusunda hızla yürütüyoruz. Sıcak asfalt çalışmamız yaklaşık 6 kilometre, bordür çalışmamız da yaklaşık 2 bin metre olacak. Çalışmalarımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Güngör’e Teşekkür

Büyükşehir’in yatırımlarından memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar ise, Başkan Hayrettin Güngör’e teşekkür etti. İlçe sakinlerinden Cuma Bozkurt, “Başkanımız Hayrettin Güngör’den Allah razı olsun. Bu yollar çok yıpranmış vaziyetteydi. Teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullanırken; Mehmet Uzun ise, “Çalışmalar bizi memnun etti. Büyükşehir belediyemizden, hükümetimizden Allah razı olsun. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

#Ekinözü #Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
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