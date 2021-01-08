Elbistan'a 1. Sınıf atık getirme merkezini kuruluyor

İsrafın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Yönetim Sistemini daha önce başlatan Elbistan Belediyesi, başarılı bir çalışmaya daha imza attı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 1. Sınıf atık getirme merkezinin bölgede ilk olma özelliği taşıdığını belirterek, “Türkiye'nin en çevreci, en sağlıklı ve en temiz kenti olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Başkan Gürbüz açıklamasının devamında, “Elbistan Belediyesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi’ni daha önce uygulamaya başlamıştık. Hatta belediyemiz için sıfır atık belgesi başvurusunu yapmış ve şartlarını da yerine getirerek bu belgeyi alamaya hak kazanmıştık. Bu günde 1. Sınıf atık getirme merkezini hayata geçiriyoruz. Hayvan borsası yanında belediyemize ait bin beş yüz metre kare bir alan üzerine yapılacak merkezimiz bu yıl içerisinde faaliyetlerine başlayacak. Bu merkez bölgemizde ilk olma özelliği ile öne çıkmaktadır. Kaynağında ayrı toplanan kağıt, pil, metal, cam, bitkisel atık yağ ve plastik gibi atıkları 1. Sınıf atık getirme merkezine göndereceğiz. Bu sayede hem geri dönüşüm ve ekonomiye, hem de çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamış olacağız. Elbistan Türkiye'nin en çevreci, en sağlıklı ve en temiz kenti olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Vatandaşlarımızın da bu konuya sahip çıkarak bu tür atıklarını daha önce ilçe geneline bıraktığımız sıfır atık kumbaralarına atmalarını rica ediyorum. Doğaya ve çevreye olan duyarlılığımızdan asla taviz verilmediği ve geleceğe daha yaşanabilir bir Elbistan için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

1. sınıf atık getirme merkezi nedir

1. sınıf atık getirme merkezi; Belediyeler, mahalli idare birlikleri ve büyükşehirlerde ilçe belediyeleri tarafından kurulması zorunlu olan ve bu belediyeler tarafından kurulan/kurdurulan ve işletilen/işlettirilen merkezlerdir. Özellikle doğada uzun yıllar kalabilen ve ciddi anlamda çevre kirliliğine neden olan atıkların geri dönüşüme kazandırılmasıdır.