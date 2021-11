Elbistan Anatomi Sağlık Merkezi ağrılardan kurtarıyor

Elbistan’da hizmete açılan Özel Anatomi Sağlık Merkezi migren, bel ve boyun fıtığı, romatizmal hastalıklar, diz, ayak bileği ve sırt ağrılarını iyileştirmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Ankara’da uzunca bir süre manuel fizyoterapi eğitimi alana fizyoterapist Kadir Taş, migren, bel ve boyun fıtığı, romatizmal hastalıklar, diz, ayak bileği, sırt ağrıları ve nörolojik hastalıkları olan vatandaşları sağlığına kavuşturduklarını söyledi.

Yaklaşık bir ay önce açılan sağlık merkezinde birçok kişinin uygulanan yöntemler ile sağlığına kavuşturulduğunu belirten Taş şunları söyledi: “Özel Anatomi Sağlık Merkezi olarak vatandaşlarımızın genel şikayetleri arasında yer alan birçok hastalığı tedavi ediyoruz. Yaptığımız tedavi yöntemi manuel fizyoterapidir. Açıldığımız günden buyana birçok hastayı sağlığına kavuşturduk. Şifa bulan vatandaşlarımızın duyurmasıyla her geçen gün hasta sayımız artar duruma geldi. Hastalarımız arasında on yıldan fazla ağrısı sızısı olan kişiler mevcuttu. Gitmedikleri yer, hastane, hoca bırakmamışlar ama bir türlü sağlıklarına kavuşamamışlar. Bize geldiklerinde daha ilk seansta bile sağlıklarında büyük düzelmeler kaydedildi. Terapiler tamamlandığında ağrılarından eser kalmadı. Bu örnekler her geçen gün biraz daha çoğalıyor. Yürüme sorunu olan hastalarımız yürümeye başladı. Belirttiğimiz ağrısı olan vatandaşlarımızı muzdarip oldukları ağrılardan kurtulmaları için çayımızı içmeye bekliyoruz.”

Anatomi sağlık merkezi diyetisyeni Hüsniye Karakoç özellikle kilo verme konusunda vatandaşların birçok yanlışa imza attıklarını belirterek, anatomi sağlık merkezinde yapılan doğru uygulamalarla kişilerin sağlıklı yaşama döndürüldüğünü söyledi.

Anatomi sağlık merkezinde gördükleri tedavinin ardından yıllardır çektikleri ağrılardan kurtulduklarını belirten hastalar hayata yeniden başladıklarını söyledi.