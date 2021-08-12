Elbistan Belediyesi’nden uyarı, son tarih 31 Ağustos
Elbistan Belediyesi bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkân tanıyan düzenleme kapsamında belediyeye borcu olan vatandaşlara çağrıda bulunarak, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurmaları hatırlatıldı.
Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 30 Nisan 2021 tarihi öncesi borçların yapılandırılacağı belirtilerek, peşin ve 18 ay ödeme imkânı olduğu ifade edildi.
Açıklamanın devamında “Belediyemize ait vergi, resim, harçlar ve belediye gelirleri kanununun 97. maddesine göre tahsil edilen (Gelir tarifesinde yazılı olan) ücretler, 30 Nisan 2021 tarihi ve öncesi borçlar yapılandırma kapsamına giriyor. Başvuruların; 31 Ağustos’a 2021 tarihine kadar belediyemize şahsen veya https://ebelediye.elbistan.bel.tr adresine üye girişi yapılarak yapılması gerekmektedir. Peşin ödemelerde borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplama yapılacaktır. Ayrıca 6, 9, 12 ve 18 taksitle borçlarınızı yapılandırabilirsiniz. Pandemi sürecinde sağlığınızı riske atmadan Temizlik-Maske-Mesafe kurallarına riayet ederek yapılandırma işleminizi son güne bırakmadan yaptırmanız önemle rica olunur” denildi.
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