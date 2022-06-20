Elbistan'da bir apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Çıkan yangında karı koca yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil servis ambulansı ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ciddi olan yaralılar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ve itfaiye yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.