Elbistan'da kerpiç ev çöktü, faciadan dönüldü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde şiddetli fırtına ve yağmurun etkisi ile iki katlı kerpiç ev çöktü. İçinde kimsenin olmadığı evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Elbistan’da Yavuz Düdükçü’ye ait kerpiç ev gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve kuvvetli fırtınanın da etkisi ile çöktü.



Köprübaşı Mahallesi müftüler sokakta meydana gelen olayın ardından ihbar üzerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ev sahibi yavuz düdükçü ve ailesinin bir süre önce akraba ziyareti için başka bir şehirde olması olası bir faciayı önledi.



Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kalan kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

Polis ve belediye ekiplerinin güvenlik çemberine aldığı evde ki incelemelerin tamamlanmasının ardından, evin kontrollü bir şekilde yıkılmasına karar verildi.