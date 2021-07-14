Elbistan dev organizasyona ev sahipliği yapacak!

Elbistan, 7 Ünlü Sanatçının Birer Gün Arayla Sahne Alacağı Türkiye’nin En Büyük Müzik Festivallerinden Birine Ev Sahipliği Yapacak.

26 Temmuz’da Cem Adrian’la Başlayacak Elbistan Festivali’nde Mehmet Erdem, Yusuf Güney, Ali Kınık, Irmak Arıcı, Oğuz Aksaç, Haluk Levent Ve Melek Mosso Sahne Alacak.

Pandemi Kısıtlamalarının Yavaş Yavaş Son Bulduğu Ve Normalleşme Adımlarının Atılmaya Başlandığı Bu Günlerde Birçok Ünlü Sanatçının Katılımıyla Gerçekleştirilecek Olan Elbistan Festivali Öncesinde Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz Basın Mensuplarıyla Bir Araya Gelerek Festival Hakkında Bilgiler Paylaştı.

Düzenlenen Program Sonrası Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz İlçenin Ve Şehrin Tanınmasının Yanı Sıra Esnaflara da Büyük Katkı Sağlayacağına Dikkat Çekti.