Elbistan İHH’dan Suriye’ye un yardımı
Elbistan'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Temsilciliği tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan bir TIR dolusu un Suriye sınırındaki kamplarda yaşayan kardeşlerimize gönderildi.
İHH İnsanı Yardım Vakfı Elbistan İlçe Temsilcisi Yusuf Bolat, Suriye sınırımızdaki kamplarda yaşayan, kardeşlerimiz için başlattığımız "Un" kampanyası kapsamında ilk olarak 26 ton unu 7 Aralık 2020 tarihinde, ikinci 26 tonluk un yardımını ise 21 Aralık 2020 tarihinde yüklenerek gönderildiğini söyledi.
İHH İnsani Yardım Vakfı Elbistan Temsilcisi Bolat konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Kampanyamıza desteklerinden dolayı tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah kazançlarına bereket koysun. Zorlu kış şartlarında ülkemizin Suriye sınırında hayat mücadelesi veren Suriyeli kardeşlerimizin sofrasına bir lokma ekmek bağışlamak için seferber olduk. Tüm bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Tüm Elbistanlı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:36
|Öğle
|12:35
|İkindi
|15:04
|Akşam
|17:24
|Yatsı
|18:46
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Konyaspor
|11
|15
|13. Başakşehir
|12
|15
|14. Rizespor
|12
|15
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Gençlerbirliği
|12
|12
|17. Sivasspor
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|2. Samsunspor
|15
|27
|3. Altınordu
|14
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altay
|14
|26
|6. Giresunspor
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|13
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Brighton
|14
|12
|17. Fulham
|14
|10
|18. Burnley
|12
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11