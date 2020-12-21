Elbistan İHH’dan Suriye’ye un yardımı



İHH İnsanı Yardım Vakfı Elbistan İlçe Temsilcisi Yusuf Bolat, Suriye sınırımızdaki kamplarda yaşayan, kardeşlerimiz için başlattığımız "Un" kampanyası kapsamında ilk olarak 26 ton unu 7 Aralık 2020 tarihinde, ikinci 26 tonluk un yardımını ise 21 Aralık 2020 tarihinde yüklenerek gönderildiğini söyledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Elbistan Temsilcisi Bolat konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Kampanyamıza desteklerinden dolayı tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah kazançlarına bereket koysun. Zorlu kış şartlarında ülkemizin Suriye sınırında hayat mücadelesi veren Suriyeli kardeşlerimizin sofrasına bir lokma ekmek bağışlamak için seferber olduk. Tüm bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Tüm Elbistanlı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.