Elbistan Şehir Müzesi’ni 6 ayda 6 bin 750 kişi ziyaret etti!

Elbistan’da Haziran ayında hizmete açılan şehir müzesini 6 ayda 6 bin 750 kişi ziyaret etti.



İlçede 1930 yılında hükümet konağı olarak yapılan taş bina yapılan restorasyonun ardından şehir müzesine dönüştürüldü.



AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın da katıldığı tören ile 19 Haziran 2021 yılında resmi açılışı yapılan şehir müzesi öğrenciler başta olmak üzere binlerce kişi tarafından ziyaret edildi.

Bine yakın arkeolojik ve etnografik eser, bina içerisi ve bahçesinde sergileniyor. Antik Çağ ve İslam uygarlıklarına ait eserlerin yanı sıra, ilçenin coğrafi özellikleri, ekonomisi, sanayisi, mutfak kültürü, etnografik eserleri, yetiştirdiği sanatçılar ve değerli kişiler gibi konular ele alınarak Elbistan ve çevresine ait zengin kültürel mirasın ortaya konulduğu şehir müzesi her yaştan ziyaretçi akınına uğruyor.

Elbistan Şehir Müzesini gezen öğrenciler, eserlerin kentin tarihine ışık tuttuğunu ve gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediklerini söyledi.