Elbistan Ticaret Meslek Lisesi’nin ilk mezunları 42 yıl sonra bir araya geldi

Elbistan Ticaret Meslek Lisesi’nin 1979 yılında verdiği ilk mezunlar 42 yıl sonra bir araya geldi.

Mezuniyetin ardından birçoğu farklı şehirlerde iş ve memuriyet hayatına başlarken yurtdışına gidenler de oldu.



1979 yılında mezun olmasının ardından Almanya’ya yerleşen Bahattin Saykın, sosyal medyadan ulaştığı okul arkadaşlarını organize ederek büyük buluşmayı gerçekleştirdi.

Birçoğu artık emekli olan dönemin liselilerinin buluşması duygu dolu anlara sahne oldu. Bazıları birbirlerini tanımakta zorlandı.



Gün boyu devam eden buluşmada, lise yıllarından kalan eski resimler dikkatle incelenip, lise yılarından bugünkü hayatlarına kadar birçok hikaye paylaşıldı, eski günler yad edildi.

Bir okul arkadaşı ile 40 yıl sonra yaşanan karşılaşma anısını Ethem Kaya: “İki yıl önceydi, Elbistan’da bir otelin yüzme havuzuna gitmiştim. Orada birileri vardı, sohbete başladık bana nereli olduğumu sordu. Ben de büyük Yapalaklıyım dedim. Arkadaşım bana benim Yapalaklı bir arkadaşım var adı Ethem Kaya tanırmısın diye sordu. O an şaşırdım bahsettiği kişinin ben olduğumu söyledim, inanmakta zorlandı. Sonra sarılıp hasret giderdik. Bu organizasyonda bizi lise yıllarımıza götürdü. Şuan duygu yüklüyüz. Bahattin Saykın kardeşimize bizi bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Bayram Duyar da yıllar sonra bir araya gelmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Elbistan Ticaret Meslek Lisesi’ne o dönem müdür yardımcısı olarak atanan Fatih Mehmet Köşker’de öğrencileri ile yıllar sonra bir araya gelmenin hüzün ve mutluluğunu yaşayanlar arasında yer aldı.

Halide Gövşen ve Bekir Aydın, 42 yıl sonra yapılan buluşmanın kendilerini öğrencilik yılarına götürdüğünü söyledi.

1979 yılında mezun olan arkadaşlarını bir araya getiren Bahattin Saykın, büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.



Saykın: “1979 yılından sonra bu yıl ilk kez arkadaşlarımızla bir araya geldik. Onları bir araya getirmekten çok mutluyum. Birisi bana mutluluğun resmini sorsa, işte bu birlikteliği gösteririm. 42 yıldır görmediğimiz arkadaşlarımızla bir araya geldik. Çok mutlu ve mesut olduk. Yıllardır görmediğimiz arkadaşlarımızı görmemiz bizlere bambaşka duygular yaşattı. Okul anılarımız canlandı, göz yaşlarımızı tutmakta zorlandığımız anlar yaşıyoruz.” Diye konuştu.