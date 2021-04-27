Elbistan TOKİ konutları yükselmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde TOKİ tarafından ‘her yıl 100 bin yeni sosyal konut’ projesi kapsamında Elbistan’da inşasına başlanan TOKİ konutları yükselmeye başladı.

Proje kapsamında 28 bloktan oluşan 609 daire yılsonuna kadar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek.

Yedi katlı inşa edilen binalarda 3+1 ve 2+1 daireler yer alacak.

Çalışmaları inceleyen AK Parti ilçe Başkanı Ahmet tıraş, ilgililerden bilgi aldı.

Başkan Tıraş Aksu Habere yaptığı değerlendirmede: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde yapımı devam eden TOKİ konutları inşaatında incelemelerde bulunduk. Bahar aylarıyla birlikte yapımına başlanan konutların inşası büyük bir hızla devam etmektedir. Konutların 2022 yılı mayıs ayına kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Çalışmalar büyük bir hassasiyet ve hızla sürdürülmektedir. TOKİ konutlarının yapımına başlanmasıyla birlikte bölgenin değeri biraz daha artmıştır. Sosyal alanları, manzarasıyla harika bir toplu konut inşa ediliyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.



