Elbistan’da ağıl çatısının çökmesi sonucu 5 koyun telef oldu 15’i de yaralandı

Elbistan’ın kırsal Ambarcık Mahallesinde Ahmet Çay’a ait koyun ağılının çatısının yağan karın ağırlığına dayanamayarak çökmesi sonucu 5 koyun telef oldu, 15 koyun yaralandı.



Gece saatlerinde çöken çatıya yoğun kar yağışı nedeni ile ancak sabah saatlerinde müdahale edilebildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de yardımı ile enkaz altında kalan yaralı koyunlar çıkarıldı.



Karın ağırlığını taşıyamayan ağıl çatısının gece saat 03:30 sırlarında çöktüğünü belirten Ahmet Çay, gece yoğun yağış nedeni ile müdahale edemediklerini, sabahın ilk ışıkları ile birllikte itfaiyenin de yardımı ile yaralı koyunları enkaz altından çıkardıklarını söyledi.



5 koyunun telef olduğunu belirten çay, 15 koyunun da yaralı olarak kurtarıldığını ve yaralı koyunların kesilmek üzere kasaba gönderildiğini söyledi.