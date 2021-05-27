Elbistan’da fuhuş operasyonu: 3’ü yabancı uyruklu, 9 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Elbistan ilçesinde bir ikametin randevuevi olarak kullanıldığı, ikamete sürekli fuhuş amaçlı şahısların girip çıktığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin de desteğiyle Bir süre yapılan takip sonrasında, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştiren ekipler, Elbistan İlçe merkezinde 5, Afşin ilçesinde 1 olmak üzere toplam 6 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Adreslerde, Gürcistan uyruklu Elena S., Marekhi S., Nato K. isimli kişiler ile bu şahıslarla birlikte hareket ettikleri değerlendirilen A. B., F. B., Z. K., A. A., S. Ç., Ö. Ç., isimli şüpheliler yakalandı.

Fuhuş yapılan evde ve şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 2 Pasaport, 4 bin 450 lira nakit para, Fuhuş sırasında kullanılan materyaller, zorla Fuhuş yaptırılan bir bayan adına düzenlenmiş 90 bin lira yazılı senet, çok sayıda cep telefonu ve dijital Materyallere el konuldu.

Kadınların, aylık 2 ile bin ile 4 bin lira arasında kendilerini koruma karşılığında Ö. Ç. ve F. B.’ye para ödediği de iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.