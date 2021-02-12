Elbistan’da otomobil çalan 3 kişi tutuklandı

Elbistan ilçesine bağlı kırsal güvercinlik Mahallesinde Cihan Kısa adlı vatandaşın evinin bahçesinden çalınan otomobil ve şüphelilere jandarma suç araştırma (JASAT) ekipleri ulaştı.

Bahçedeki otomobil ile birlikte jeneratör ve elektrikli el aletleri çalınan Kısa, Elbistan ilçe jandarma komutanlığına giderek şikayetçi oldu.

Elbistan ilçe jandarma komutanlığına bağlı JASAT ekiplerinin başlattığı araştırmada, otomobilin çalındığı bölgeden çıkış yollarında kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, aracın Afşin ilçesine götürüldüğü tespit edildi.

Görüntülerin izlenmesi sonucunda aracın İ.Ç. (18), M.T.B. (17), ve A.A. (17) tarafından çalındığı belirleyen JASAT ekipleri, şüphelileri ikametlerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Çalınan araç ise cumhuriyet savcısının talimatı ile sahibine teslim edildi.