Elbistan’da ‘toprak dede’ Hayrettin Karaca adına fidan dikildi

Elbistan’da TEMA vakfı temsilciliği öncülüğünde Hayrettin Karaca adına ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Elbistan Belediyesince Yunus Emre Mahallesinde Hayrettin Karaca’nın adı verilen parkta meyve ve çam fidanı dikildi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş’ın da katıldığı programda tema gönüllüleri, belediye personelleri ve vatandaşlarında katılımı ile 250 fidan toprakla buluşturuldu.

Hayrettin Karaca adına oluşturulan parkta fidan dikimi yapıldığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bir milyon ağaç hedefine ilerlendiğini söyledi.

Elbistan’da ağaç bilincinin oluşturulduğunu ifade eden Başkan Gürbüz yaptığı açıklamada: “Elbistan’da daha önce ilan etmiş olduğumuz bir milyon ağaç çalışmamızın bir etabını daha gerçekleştirmiş olduk. Önümüzdeki günlerde kent merkezinde yaklaşık 650 dönümlük bir alanda ağaçlandırma çalışması yapacağız. Bu vesile ile biz Hayrettin Karaca’yı burada rahmetle ve şükranla anıyoruz. Çünkü ülkemizde çok büyük emeği olan ağaçlandırma hususunda gerçekten ciddi gayretleri olan bir büyüğümüzdü, Allah rahmet eylesin. Onun anısını Elbistan’da da yaşatmak bizim için ayrıca bir mutluluk vesilesi oldu. Başta TEMA olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hayrettin Karaca’nın adının Elbistan’da yaşatmanın mutluluk verici olduğunu söyleyen TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç ta: “Bugün Hayrettin Karaca adına burada bir ağaç dikim etkinliği yapıyoruz. Bulunduğumuz park alanına Hayrettin karaca adının verilmesi için belediyeden talep ettik, onlar da uygun gördüler. Hayrettin karaca parkını gönüllülerimiz ve vatandaşlarımızın da katılımları ile ağaçlandırdık. Meyve ve çam ağaçları diktik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistan’ın üç yıl içerisinde yapılacak çalışmalar ile yeşile büründürülmesinin hedeflendiğini belirten AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş’da yaptığı açıklamada: “TEMA Vakfımızın gayretleri ile Yunus Emre Mahallemizde Hayrettin Karaca adına ağaçlandırma çalışması yaptık. Elbistan önümüzdeki üç yıl içinde yeşil Elbistan olarak anılmaya başlayacak. Bu konuda TEMA Vakfına teşekkür ediyoruz.

Orman bölge müdürlüğü ile görüşmelerimizde de Şardağı’na kuşburnu, yaban armudu gibi bitkilerle donatacağız. Üç yılın sonunda Elbistan’ı yeşil bir kent haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.