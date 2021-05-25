Elbistan’da uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi tutuklandı
Kahramanmaraş Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bir ikamette yapıla aramada uyuşturucu madde ele geçirilen kişi tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 25.05.2021, 17:24
Edinilen bilgiye göre, ilçede uyuşturucu madde satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma yürüten narkotik ekipleri, bir ihbar üzerine adli makamlardan alınan izinle Güneşli Mahallesinde, F.H.’ye ait ikamette arama yaptı.
Yapılan aramada 29 adet captagon hap ve 11.33 gram Fubinaca (Bonzai yapımında kullanılan madde) ile 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan F.H., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na gönderildi.
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