Elbistan’da yapılan alışveriş bayramı esnafa can suyu oldu

Elbistan’da pandemi dolayısı ile zor günler geçiren esnafın işlerini canlandırmak için ‘aşıveriş bayramı’ düzenlendi.



Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile Dulkadiroğlu Caddesi esnafları arasında yapılan görüşmeler sonucunda caddenin trafiğe kapatılıp alışveriş günü düzenlenmesi kararı alındı.

Bütün hazırlar tamamlanıp cadde esnafların ürünleri ile donatıldı. Pandemi kuralları çerçevesinde yapılan etkinlik çağrısına uyan vatandaşlar da, hem indirimden yaralanmak hem de esnafa destek olmak için alışveriş yaptı.



Pandemi sürecinde zor günle geçiren esnafa can suyu olmak istediklerini belirten Belediye Başkan Vekili Dilek Çevik, bu tür etkinliklerin diğer caddelerde de uygulanacağını söyledi.

Vatandaşların alışveriş bayramına büyük ilgi göstermelerinin hem esnafı hem de kendilerini memnun ettiğini belirten Çevik yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz yerel esnafa destek olmak amacı ile bu programı organize etti. Kentimizde alışveriş bayramları adı altında etkinlikler düzenleyerek esnafımıza destek olmak istiyoruz. Bugün bu etkinliği Dulkadiroğlu Caddesi’nden başlattık. Caddeyi araç trafiğine kapatarak esnaflarımızın hazırlık yapmasını sağladık. Esnaflarımız yüzde yetmişe yakın indirim yaptı. Vatandaşlarımız da bundan hayli memnun oldu. Esnafımıza ve buraya gelip alışveriş yaparak destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”



Cadde esnaflarından Seyit Özkanlı’da yaptığı değerlendirmede: “Çok mutluyuz, insanlar esnaflara destek amaçlı alışverişe çıktılar. Vatandaşlarımız cadde boyunca esnafları gezerek ürünleri inceleyip fiyatları kıyasladıktan sonra da alışverişlerini yapıyorlar. Belediye başkanımızın başlattığı alışveriş bayramını Dulkadiroğlu Caddesi esnafları olarak sahiplendik. Belediyemize, esnaf arkadaşlarımıza ve destek olan halkımıza teşekkür ediyorum.



Esnaflardan Fatih Arslan ve Serkan Yüksel’de yoğun bir gün yaşadıklarını ve uzun sürenin ardından ilk kez böyle yoğun bir alışverişe tanık olduklarını söyleyip, destek olan herkese teşekkür ettiler.

Vatandaşlar da büyük indirimlerin yapıldığı alışveriş bayramında ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla değerlendirmeye çalıştıklarını söylediler.